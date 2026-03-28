Si avvia alla conclusione, domenica 29 marzo, la tre giorni dedicata ai vini rosati nel cuore della Calabria, con il prestigioso Concours che sceglie Cirò Marina come palcoscenico d’eccezione per il suo atto finale. A ospitare la serata di gala saranno le rinomate Cantine De Mare, simbolo dell’eccellenza enologica del territorio.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha visto protagonisti 55 giudici internazionali, provenienti da venti diverse nazioni, impegnati nella valutazione delle migliori produzioni rosate. Un appuntamento di respiro globale che conferma il crescente interesse verso i vini rosati e il ruolo sempre più centrale della Calabria nel panorama vitivinicolo.

La serata di gala non sarà soltanto un’occasione celebrativa, ma anche un’esperienza immersiva pensata per valorizzare il legame tra vino e territorio. Gli ospiti avranno infatti l’opportunità di vivere un percorso enogastronomico costruito attorno ai sapori autentici della tradizione culinaria calabrese, esaltando prodotti tipici e ricette identitarie.

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Inserito nel contesto del più importante distretto vitivinicolo regionale, il Concours diventa così anche uno strumento strategico di promozione territoriale. Il vino, in questa prospettiva, si afferma come potente leva di marketing capace di raccontare una storia fatta di cultura, paesaggio e tradizioni, contribuendo a costruire un brand riconoscibile e competitivo.

Fondamentale, in questo processo, è il ruolo dell’enoturismo. Le cantine, sempre più orientate all’accoglienza e alla narrazione del territorio, si trasformano in veri e propri ambasciatori locali, offrendo esperienze autentiche in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo e generare ricadute positive sull’economia.

Il gran finale del Concours, dunque, non rappresenta soltanto la chiusura di un evento, ma l’affermazione di un modello di sviluppo che punta sulla qualità, sull’identità e sulla valorizzazione delle eccellenze calabresi.