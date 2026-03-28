Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha indirizzato una lettera all’assessore allo Sport del Comune di Crotone, Luca Bossi, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto per la creazione del Centro Federale di Alta Specializzazione presso la Piscina Olimpica Comunale

«Apprendo con soddisfazione della collaborazione avviata con la Federazione Italiana Nuoto e della recente stipula dell’accordo per la realizzazione del Centro Federale di Alta Specializzazione. Si tratta di un traguardo di assoluto rilievo, non solo per la città di Crotone ma per l’intera Calabria, che testimonia l’efficacia del lavoro sinergico tra istituzioni e organismi sportivi», scrive il ministro, sottolineandone anche il valore sociale e formativo dell’iniziativa: «Sono lieto che questo risultato possa offrire nuove prospettive ai giovani atleti del territorio e alle loro famiglie, restituendo loro opportunità concrete di crescita sportiva e personale dopo le difficoltà affrontate nei mesi scorsi. Lo sviluppo dell’impiantistica sportiva e la promozione dello sport tra i giovani rappresentano obiettivi fondamentali per il futuro delle nostre comunità, per i quali il Governo si sta impegnando da tre anni con convinzione e concretezza».

Nel concludere, il ministro Andrea Abodi ha rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale: «Ringrazio quindi l’Amministrazione per l’impegno e la determinazione dimostrati nel perseguire questo importante risultato. Sarà per me un piacere, non appena possibile, venire a Crotone e conoscere da vicino il percorso virtuoso intrapreso, nonché incontrare i protagonisti di questa positiva esperienza».

L’interlocuzione tra il ministro e l’Amministrazione comunale avvenne lo scorso novembre a Olimpia, in occasione della cerimonia ufficiale di accensione della fiaccola olimpica di Milano Cortina, nel corso del quale l’assessore Luca Bossi ebbe modo di confrontarsi direttamente con il ministro.

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A suggellare questo importante percorso e condividere con la cittadinanza i risultati raggiunti, l’Amministrazione comunale annuncia un momento di festa collettiva per martedì 1° aprile alle ore 16.00, in occasione della riapertura al pubblico della Piscina Olimpica Comunale.

L’evento rappresenterà non solo la restituzione di uno spazio fondamentale per la pratica sportiva, ma anche un simbolo concreto di rilancio e di rinnovata fiducia per l’intero territorio.

Alla cerimonia prenderanno parte i vertici nazionali e regionali della Federazione Italiana Nuoto, insieme ad atleti e cittadini, in un momento di condivisione che celebra lo sport come motore di crescita, inclusione e sviluppo.

La riapertura della Piscina Olimpica Comunale segna infatti un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina, rafforzando ulteriormente il ruolo di Crotone come punto di riferimento per lo sport a livello regionale e nazionale.