Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, arrestata una persona ed elevate sanzioni

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato, appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato controlli amministrativi nei confronti di diverse attività commerciali. Nello specifico, gli operatori hanno eseguito un primo controllo presso un esercizio adibito alla rivendita di generi di monopolio. A seguito di una preliminare attività di osservazione, è stata accertata la vendita di prodotti da fumo a soggetti minori degli anni 18, in violazione della normativa vigente. Pertanto, il titolare è stato sanzionato amministrativamente (euro 3.000,00) e alla luce delle violazioni riscontrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per la durata di 15 giorni. Nel medesimo contesto ispettivo, è stata inoltre accertata l’assenza della prevista autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa (p.m.r. euro 5.164,00).

Successivamente, il medesimo personale della Polizia di Stato ha effettuato un secondo controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala slot. Nel corso dell’accertamento è stata identificata una dipendente,risultata non regolarmente assunta; per tale motivo è stato richiesto l’intervento del personale dell’Ispettorato del Lavoro di Crotone che ha proceduto all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività, irrogando una sanzione pari ad euro 6.400,00. Contestualmente, personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha verificato la presenza di quattro apparecchi da gioco, già sottoposti a sequestro, riscontrando la violazione dei sigilli precedentemente apposti. Per tale motivo, la custode è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli. Nel prosieguo delle verifiche, presso la medesima attività commerciale, sono emerse ulteriori irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. Pertanto, il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente ha disposto la sospensione delle attività di paninoteca, pizzeria e cucina, con riserva di impartire ulteriori prescrizioni ed emettere eventuali sanzioni all’esito della verifica della documentazione acquisita. Infine, nel corso degli accertamenti sono stati rilevati allacciamenti anomali alla rete elettrica. Sul posto è intervenuto personale della società erogatrice di energia elettrica che ha riscontrato un utilizzo irregolare della fornitura. Pertanto, l’autore è stato tratto in arresto per furto di energia elettrica, quantificato in circa 63.000 euro e, dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.

Nel corso del medesimo servizio interforze, la Polizia Stradale ha proceduto al controllo di tre diverse attività commerciali, nello specifico un’attività di vendita di veicoli nuovi ed usati, un esercizio di meccatronica e un autolavaggio. Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno accertato che il titolare dell’esercizio commerciale adibito alla vendita di veicoli non aveva presentato la prescritta SCIA e non si era munito dell’apposito registro di carico e scarico dei veicoli (1.340,00 euro). Successivamente, il medesimo personale operante ha sanzionato il titolare dell’attività di meccatronica per esercizio abusivo dell’attività (5.164,00 euro) provvedendo, contestualmente, al sequestro dell’attrezzatura.

Nel corso del servizio interforze, personale della Guardia di Finanza ha segnalato al Sig. Prefetto un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale sequestrando 1 grammo di hashish. Successivamente, i militari, collaborati dalla Polizia Locale, hanno effettuato controlli ad un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, accertando l’omessa installazione del misuratore fiscale ed elevando la relativa sanzione, constatando altresì che l’uomo esercitava l’attività di vendita su area pubblica sprovvisto della prevista autorizzazione. Pertanto, oltre ad elevare la sanzione, è stata sottoposta a sequestro la merce, quantificata in 385 kg di prodotti ortofrutticoli.

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 244 persone, di cui nr. 55 positivi in banca dati, hanno controllato nr. 133 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

•​Nr. 420 persone identificate, di cui nr. 88 con precedenti;

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•​Nr. 237 veicoli controllati;

•​Nr. 29 posti di controllo;

•​Nr. 1 persona arrestata per furto di energia elettrica;

•​Nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli;

•​Nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale;

•​Nr. 8 attività commerciali controllate

•​Nr. 9 sanzioni per un valore di circa 22.000,00 euro;

•​Nr. 2 sequestri amministrativi;

•​Nr. 15 controlli domiciliari;

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.