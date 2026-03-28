I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura alternativa alla detenzione nei confronti di un uomo di 61 anni, residente nel medesimo comune, per il quale è stata disposta la custodia in carcere. L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova, è stato ritenuto coinvolto nel furto di materiale edile asportato dalla villa comunale, in concorso con altri soggetti.

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, l’Autorità giudiziaria ha quindi disposto la sostituzione della misura precedentemente in atto con quella della detenzione in carcere.

Una volta concluse le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Crotone, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria per i successivi sviluppi del procedimento. Come previsto dalla normativa vigente, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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L’operazione condotta dai Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto si colloca nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale di Crotone porta avanti quotidianamente, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e ai fenomeni riconducibili alla criminalità predatoria. Determinante, infine, si conferma il coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.