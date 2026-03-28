In rappresentanza della sindaca facente funzione, Claudia Loria, l’assessore comunale Marco Ambrogio ha ricevuto nel municipio di San Giovanni in Fiore il papà e il nonno di Pietro (Peter) Nicastro, giovane nato a Calgary da genitori di origini sangiovannesi e protagonista di una carriera di altissimo livello nel football americano.

All’incontro erano presenti anche diversi parenti del campione che risiedono a San Giovanni in Fiore.

All’amministrazione comunale è stata consegnata la maglia indossata durante la vittoria della Grey Cup, insieme a fotografie su momenti agonistici di Nicastro, due volte campione con i Toronto Argonauts, nel 2022 e nel 2024, dopo il successo universitario con i Calgary Dinos e la conquista della Vanier Cup nel 2019.

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“Con evidente commozione ed enorme piacere, ho ricevuto – ha detto l’assessore Ambrogio – la maglia indossata da Pietro durante la vittoria della Grey Cup e alcune foto del suo straordinario percorso sportivo. I suoi risultati sono straordinari, frutto di impegno, talento e volontà di ferro. È una figura che dà lustro alla nostra città e alla nostra comunità”.

“Insieme ai suoi figli nel mondo, San Giovanni in Fiore – ha aggiunto l’assessore – continua a dimostrare una grandissima forza. L’ho detto anche in Consiglio comunale: c’è chi si piange addosso e chi descrive la nostra città come ultima, ma la realtà è molto diversa, perché San Giovanni in Fiore produce sempre talenti e storie di valore”.

“Alla famiglia Nicastro e a Pietro diamo il nostro abbraccio più affettuoso. La nostra è una comunità – ha concluso Ambrogio – che guarda con orgoglio ai suoi giovani e che sa riconoscerli e onorarli”.