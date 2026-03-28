Anche il Comune di Strongoli partecipa all’iniziativa globale Earth Hour – l’Ora della Terra promossa dal WWF – in programma nella serata di sabato 28 marzo.

Alle ore 20:30 cittadini, istituzioni e attività del territorio sono invitati a spegnere le luci per un’ora, aderendo a un gesto simbolico ma di grande valore, condiviso da milioni di persone in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici.

Anche Strongoli darà il proprio contributo concreto all’iniziativa: per un’ora resteranno al buio edifici pubblici, abitazioni private e, in particolare, il suggestivo Castello di Strongoli, simbolo storico e identitario della comunità.

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L’amministrazione comunale ha infatti accolto l’invito del WWF Italia e del gruppo WWF della provincia di Crotone, scegliendo di prendere parte a un’iniziativa che va ben oltre il semplice spegnimento delle luci.

Earth Hour rappresenta infatti un momento di riflessione collettiva e un invito all’azione: un piccolo gesto individuale che, sommato a quello di migliaia di persone, diventa un segnale forte per chiedere un futuro più sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

Un’ora al buio, dunque, per accendere una maggiore consapevolezza.