Un momento di riflessione, condivisione e impegno sociale per sensibilizzare la comunità su temi fondamentali come il diritto alla cura, l’ascolto e il supporto alle famiglie. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma il prossimo 16 aprile alle ore 10:00, presso il Salone del vino e del gusto di Torre Melissa.

L’evento vedrà la presentazione ufficiale delle associazioni Il Sogno di Raffaele Pio e Aiutami Mamma, realtà impegnate nel sociale e nella tutela dei diritti legati alla salute e al sostegno delle persone in difficoltà.

Al centro dell’incontro il tema forte e toccante: “Un sogno negato. Una cura lontana”, che richiama l’attenzione su situazioni di fragilità e sulle difficoltà che molte famiglie affrontano quotidianamente nell’accesso alle cure. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza collettiva e stimolare un impegno concreto da parte della comunità e delle istituzioni.

L’iniziativa si propone come un’occasione di confronto aperto, capace di unire testimonianze, esperienze e proposte, con l’intento di costruire una rete di supporto sempre più solida e inclusiva.

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Gli organizzatori sottolineano l’importanza della partecipazione della cittadinanza, evidenziando come la presenza di ciascuno rappresenti un contributo significativo per sostenere una causa che riguarda l’intera collettività.

Un appuntamento, dunque, che va oltre la semplice presentazione associativa e si configura come un momento di forte valore umano e sociale per il territorio.