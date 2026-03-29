CROTONE: Merelli; Novella (32’st Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (40’st Calvano), Vinicius, Sandri; Piovanello (12’st Energe), Musso (32’st Gomez), Zunno (40’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Guerra, Marazzotti, Vrenna, Russo, Bruno. All. Longo
AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Todisco, Cocorocchio, Ligi; Vitale (33’st Di Tommaso), Moreso (20’st Spaltro), Cretella (33’st Iervolino), Paolucci, Russo; Gambale (43’st Tarantino), Ruggiero (20’st D’Orazio). A disp. : Russo, Fares, Ntampizas, Ianzano, Bassino, Labranca, Nanula. All. Maiuri
ARBITRO: Cerbasi di Arezzo
MARCATORI: 4’st Paolucci (A), 6’st Musso (C), 14’st Energe (C), 25’st Zunno (C)
AMMONITI: Di Pasquale (C), Moreso (A), Cretella (A), Groppelli (C), Gallo (C), Spaltro (A)
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