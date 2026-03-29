Crotone: la Polizia di Stato effettua raffica di controlli nel Capoluogo e denuncia una persona

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale, della Polfer e dell’Unità Cinofila, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 661 persone identificate, di cui 173 con precedenti

– nr. 363 veicoli controllati

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 4 persone segnalate al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale

– nr. 2 attività commerciali controllate

– nr. 37 controllo domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 30 posti di controllo

– nr. 3 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 32 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reaticommessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 25 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 26 persone, ha controllato nr. 13 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada, e ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per possesso ingiustificato di un coltello a serramanico e di un’accetta.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 90 persone, di cui nr. 15 positivi, e ha controllato nr. 59 veicoli. Contestualmente, personale dell’Ufficio di Gabinetto ha identificato nr. 53 persone, di cui nr. 16 con precedenti, e ha controllato nr. 32 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone, nel corso dei quali hanno identificato nr. 137 persone, di cui nr. 27 con precedenti, e hanno controllato nr. 78 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada per mancata revisione con contestuale sospensione della circolazione del veicolo.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa, a seguito di un precedente controllo amministrativo presso una sala giochi, ha sanzionato il titolare per l’installazione di nr. 2 apparecchi da gioco, tipo slot machine, nonostante i locali fossero ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri da luoghi indicati come sensibili (p.m.r. 4.000,00 euro).

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 4 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 5,60 grammi di cocaina, hanno identificato nr. 290 persone, di cui nr. 76 con precedenti, e controllato nr. 181 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.