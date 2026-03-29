“La musica non ha confini: noi scegliamo l’ascolto, l’armonia e soprattutto la pace.”

Con questo slogan, nella Chiesa Madre di Verzino, giovedì 26 marzo, gli alunni del corso a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Verzino–Melissa — provenienti dai plessi di Verzino, Pallagorio, San Nicola dell’Alto e Torre Melissa — insieme al coro di voci bianche della scuola primaria di Verzino, hanno dato vita a un suggestivo Concerto per la Pace.Un’iniziativa che, guardando alla realtà internazionale segnata daconflitti, intende trasmettere un messaggio di pace e speranza.

Il repertorio ha guidato il pubblico in un percorso musicale intenso ed emozionante, attraverso brani di forte valore simbolico come Imagine di John Lennon, Generale di Francesco De Gregori, Blowin’ in the Wind di Bob Dylan, Fiume Sand Creek di Fabrizio De André, Il disertore di Ivano Fossati e Lo scriverò nel vento, tratto dallo Zecchino d’Oro 2006.

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Proprio quest’ultimo è stato interpretato con particolare sensibilità dal coro, con la voce solista di Ilaria Bevilacqua. Tutti i brani sono stati arrangiati dal prof. Francesco Amendola, che ha saputo valorizzare le capacità espressive dei giovani musicisti, conferendo coerenza e profondità all’intero programma.

La serata è stata arricchita dalla benedizione e dai saluti di Don Pietro Paletta, parroco di Verzino, e dalla presenza di due frati dell’ordine francescano, le cui parole hanno ulteriormente rafforzato il messaggio universale di pace al centro dell’iniziativa.

Ad accompagnare l’orchestra dei ragazzi, oltre ai docenti di strumento, anche i componenti della PakiBand di Cirò Marina, contribuendo a rendere l’evento ancora più coinvolgente e partecipato.