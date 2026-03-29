Si è conclusa oggi, domenica 29 marzo, la prestigiosa sessione dedicata ai vini rosati del Concours Mondial de Bruxelles, che per tre giorni ha trasformato Cirò Marina e il territorio cirotano nella capitale mondiale del rosé.

Dal 27 al 29 marzo, oltre 55 giudici internazionali – tra giornalisti, sommelier, buyer ed esperti del settore – provenienti da circa 20 Paesi hanno preso parte alle degustazioni tecniche, valutando alla cieca più di 1.100 vini rosati provenienti da circa 30 nazioni.

Un evento di altissimo livello che ha visto protagoniste anche circa 40 etichette calabresi, a conferma del ruolo sempre più centrale della regione nel panorama vitivinicolo internazionale.

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La tre giorni non si è limitata alle sole degustazioni, ma ha rappresentato una vera e propria esperienza immersiva nel cuore del distretto vitivinicolo calabrese. I giudici hanno partecipato a tour nelle cantine, visite nei vigneti e momenti di approfondimento culturale, contribuendo a valorizzare l’identità enogastronomica del territorio.

Un’occasione strategica per promuovere la Calabria e, in particolare, l’area di Cirò come destinazione enoturistica di rilievo internazionale, capace di coniugare tradizione, qualità e innovazione.

Il Concours si conferma non solo come competizione enologica di riferimento, ma anche come potente strumento di marketing territoriale. La presenza di operatori e professionisti provenienti da tutto il mondo rappresenta infatti un’opportunità concreta per le aziende locali di rafforzare relazioni commerciali e aprirsi a nuovi mercati.

La chiusura dell’evento segna dunque un importante risultato per il territorio: Cirò e Cirò Marina escono rafforzate nel loro ruolo di ambasciatrici del vino calabrese nel mondo, con prospettive sempre più concrete di crescita nel settore dell’enoturismo e della promozione internazionale.

I risultati ufficiali del concorso saranno resi noti nelle prossime settimane, ma il bilancio della manifestazione è già estremamente positivo: per tre giorni, la Calabria è stata davvero al centro della scena mondiale del vino rosato.