Un momento di profonda spiritualità, condivisione e vicinanza umana quello vissuto all’interno della struttura penitenziaria in occasione della Settimana Santa, dove si sono svolte le celebrazioni liturgiche insieme ai detenuti e la benedizione del personale in servizio.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare il valore del dialogo, della riflessione e della speranza, elementi centrali in un contesto delicato come quello carcerario, soprattutto durante un periodo significativo come quello pasquale.

Alla celebrazione hanno preso parte diverse figure istituzionali e professionali impegnate quotidianamente all’interno dell’istituto: il vice comandante Francesco Caruso, la funzionaria giuridico-pedagogica Concetta Froio e Adele Battipaglia, direttore Ulepe Crotone e garante comunale.

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Nel corso della giornata, le liturgie hanno coinvolto i detenuti in un clima di partecipazione e raccoglimento, offrendo un momento di conforto spirituale e di riflessione personale. Parallelamente, è stata impartita anche la benedizione al personale, riconoscendo l’impegno e la dedizione di chi opera ogni giorno in un contesto complesso, garantendo sicurezza e supporto umano.

La presenza delle istituzioni ha sottolineato l’importanza di iniziative che favoriscono il percorso rieducativo dei detenuti, promuovendo valori come il rispetto, la dignità e la possibilità di cambiamento.

Un momento che ha unito fede e servizio, rafforzando il senso di comunità all’interno della struttura e confermando l’attenzione verso le persone, siano esse detenuti o operatori, nel segno dei valori più profondi della Settimana Santa.