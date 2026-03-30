Brilla il Team Yeguada De Leo nel Dressage Fise Calabria

Si è concluso il weekend di gara al Circolo Ippico C.I.D.A Paglialonga a Bisignano.

Un circuito di Dressage organizzato dalla Fise Calabria che ha visto diversi partenti in diverse categorie.

Il Centro Ippico Yeguada De Leo, nonché centro ippico affiliato Fise ed eccellenza del Dressage nel circondario calabrese, dove dispone di una struttura che ospita 40 cavalli e 35 ragazzi, riconferma il podio in tutte e quattro le categorie di Dressage.

Vince la cat. E200 Cortes con De Leo V., cavallo P.R.E di proprietà Minaudo Debora.

Segue in seconda posizione Tokio di Crimissa con De Leo V., di proprietà Cardone Chiara.

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Un’altra seconda posizione nella cat. 210 per Tokio di C., dove segue anche Cortes in terza posizione.

Un’altra ripresa disegnata ma purtroppo penalizzata da un errore, per la sua prima esperienza, si aggiudica la quinta posizione Romero, di proprietà Amodeo Catia.

Vince la cat. E80 Aira con Rosati T., mentre segue Sorbilli A. con una quarta posizione.

Infine, nella cat. E60 si aggiudica una seconda posizione Aira con Rosati T.

Un team che riconferma il podio gara dopo gara, un weekend ricco di podi ma soprattutto di sacrifici e impegno costante per i cavalli e i ragazzi del nostro Centro Ippico, ci dice De Leo, che conclude con il ringraziare il centro ippico ospitante e la Fise Calabria per tutta l’organizzazione.