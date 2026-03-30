Il Sindaco di Cariati, dott. Cataldo Minò, ha partecipato al II Seminario Nazionale GALPA, svoltosi il 24 e 25 marzo a Venezia, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori e rappresentanti dei Gruppi di Azione Locale della Pesca e dell’Acquacoltura.

A rappresentare il territorio, insieme al Primo Cittadino Minò, nella sua veste di presidente del GAL Jonio, erano presenti il dott. Antonio Alvaro, presidente del GAL Marical, il dott. Giuseppe Palmisani, dirigente di settore, e il dott. Marcello Pagano, responsabile della misura dei GAL pesca e referente FEAMPA.

Di particolare rilievo la presenza della dott.ssa Graziella Romito, Direttrice generale PEMAC del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che nel suo intervento ha evidenziato la costante vicinanza e attenzione del Ministero verso i GAL e il settore della pesca in generale, rimarcando l’importanza di sostenere le comunità costiere e promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività ittiche. La Direttrice Romito si è anche soffermata sui dossier attualmente all’attenzione dell’Unione Europea riguardanti la Liguria e la Calabria. In particolare, ha richiamato il piano di gestione del rossetto e della sardella, dossier già trasmessi alla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE), evidenziando la necessità di una strategia condivisa per la tutela e la valorizzazione delle risorse ittiche.

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Nel corso del seminario sono emerse alcune proposte di particolare interesse che verranno discusse nella prossima riunione del Coordinamento Tecnico Interregionale, prevista per lunedì 30 marzo 2026. Tra queste, l’attenzione sarà posta sull’impatto degli aumenti del prezzo del carburante sugli operatori della pesca e sulla necessità di interventi di compensazione finanziaria, con una richiesta di modifica del Piano Nazionale FEAMPA 2021-2027 per sostenere il settore in difficoltà.

Il Sindaco Minò ha evidenziato <<l’importanza strategica di questi momenti di confronto, fondamentali per rafforzare la cooperazione tra territori, migliorare la gestione delle risorse e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere>>. Ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla Regione Calabria per l’importante risultato ottenuto: sarà infatti la città di Reggio Calabria ad ospitare, dal 18 al 20 giugno prossimi, il Seminario Nazionale dei GAL Pesca. <<Un’occasione straordinaria -ha dichiarato- per valorizzare il nostro territorio e l’intero sistema regionale>>.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Calabria, dott. Giuseppe Iiritano, e all’Assessore regionale dott. Gianluca Gallo per l’impegno profuso nel raggiungimento di questo importante traguardo.