Trasporti, Barbuto (M5S): “Il collegamento ferroviario per l’aeroporto di Crotone sia priorità assoluta nel nuovo Piano Regionale”

CROTONE – In occasione della seduta svolta il 27 marzo della Quarta Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, dedicata all’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), la Consigliera Regionale Elisabetta Barbuto (M5S), insieme alla collega Elisa Scutellà (Vice Presidente della Commissione e Capogruppo M5S), ha ribadito con forza la necessità di includere un collegamento ferroviario diretto per l’aeroporto di Crotone.

“Abbiamo depositato una nota ufficiale indirizzata al Presidente della Commissione per chiedere che, prima del rilascio del parere sul nuovo Piano, venga audito l’Amministratore Delegato di RFI, in qualità di Commissario per l’elettrificazione della Linea Jonica” ha dichiarato la Consigliera Barbuto. “È fondamentale ottenere un cronoprogramma preciso dei lavori: con la scadenza del PNRR fissata a giugno 2026, non possiamo permetterci il rischio di perdere i fondi stanziati per lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio”.

Al centro dell’iniziativa vi è la valorizzazione dell’aeroporto di Crotone come Hub strategico. Barbuto sottolinea come esistano già basi tecniche concrete: “A seguito degli approfondimenti effettuati per l’elettrificazione della galleria di Cutro, RFI ha già avviato studi di fattibilità per varianti al tracciato. Tra le ipotesi sviluppate figurano soluzioni che prevedono una fermata ferroviaria proprio in prossimità dell’aeroporto di Crotone. Questi studi, completi di costi e tempi di realizzazione, sono stati depositati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e devono essere assolutamente recepiti nel Piano Regionale”.

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Durante la seduta, è emerso come lo scalo crotonese stia registrando una crescita significativa di passeggeri, rendendo ancora più urgente un’integrazione efficace con la rete ferroviaria regionale e nazionale attraverso servizi rapidi e una fermata dedicata.

Il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture infatti, ha confermato che l’integrazione è stata pienamente considerata.

“Il nostro impegno è volto a garantire che l’accessibilità dell’area jonica non resti una promessa sulla carta,” conclude Barbuto. “L’inserimento del collegamento ferroviario per l’aeroporto di Crotone nel PRT è un atto di giustizia territoriale e un passo indispensabile per la crescita economica e turistica dell’intera regione”.