CROTONE – Cataldo Maltese è stato eletto nuovo consigliere provinciale di Crotone al termine della tornata elettorale di secondo livello che ha portato alla presidenza della Provincia Antonio Ammirati e sancito la maggioranza del centrodestra all’interno del Consiglio provinciale.

Candidato nella lista “Identità e Territorio”, Maltese ha ottenuto un risultato politico significativo, contribuendo in modo determinante all’affermazione della coalizione e al rafforzamento della rappresentanza territoriale nel nuovo assetto istituzionale dell’ente. La lista ha infatti superato il 17% dei consensi ponderati, consentendo l’elezione di due consiglieri provinciali.

Per Maltese si tratta di un ritorno nei banchi del Consiglio provinciale accompagnato da un consenso particolarmente rilevante: è risultato primo eletto della propria lista e secondo più votato in assoluto nella competizione provinciale, con il sostegno di 33 consiglieri comunali che hanno indicato il suo nome sulla scheda.

Un risultato definito dallo stesso Maltese «importante e straordinario», frutto di un lavoro politico costruito nel tempo, caratterizzato da coerenza, presenza sul territorio e impegno costante accanto agli amministratori locali e ai rappresentanti istituzionali della coalizione.

Nel suo messaggio pubblico di ringraziamento, il neo consigliere provinciale ha espresso parole di apprezzamento per il presidente Antonio Ammirati, formulando gli auguri di buon lavoro per la guida dell’ente, e ha rivolto un plauso al sindaco Umberto Lorecchio per il risultato conseguito nella competizione elettorale.

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Un ringraziamento particolare è stato inoltre indirizzato ai colleghi di lista, ai rappresentanti istituzionali del partito e soprattutto all’amministrazione comunale che lo ha sostenuto in modo compatto durante il percorso elettorale.

«Sentiamo forte il peso e la responsabilità del ruolo affidatoci – ha dichiarato Maltese – e da subito saremo al lavoro per dare risposte concrete ai cittadini e contribuire alla crescita del territorio provinciale».

L’elezione di Cataldo Maltese segna così il ritorno a un ruolo centrale nello scenario politico provinciale e rafforza la presenza del centrodestra nella nuova fase amministrativa della Provincia di Crotone.