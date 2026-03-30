Si è svolta presso il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna la cerimonia ufficiale di firma del gemellaggio tra la città di Crotone e il Comune greco di Andravida–Kyllini, un momento di alto valore istituzionale e simbolico che rafforza il legame storico e culturale tra le due comunità affacciate sul Mediterraneo.

Ad accogliere le delegazioni è stata la Banda musicale Città di Crotone, che ha eseguito gli inni nazionali italiano e greco e l’inno dell’Unione Europea, sottolineando il respiro internazionale dell’iniziativa.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, insieme al Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi, a testimonianza di un legame che guarda non solo al presente ma anche alle future generazioni.

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Dopo l’intervento del Presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene Ioannis Tsamichas sono seguiti i discorsi ufficiali del sindaco di Crotone Voce e del sindaco di Andravida–Kyllini Ioannis Lentzas, culminati con la firma del patto di gemellaggio che sancisce formalmente l’inizio di un percorso condiviso.

L’organizzazione della giornata è stata curata dall’assessore al Turismo Giovanna Lamanna.

Nel suo intervento, il sindaco di Andravida–Kyllini ha richiamato le profonde radici storiche dei rispettivi territori, sottolineando come la valorizzazione di questi luoghi rappresenti una leva strategica per lo sviluppo turistico e culturale. Ha inoltre ribadito l’importanza della cooperazione internazionale, richiamando la possibilità di promuovere progetti comuni finalizzati a rafforzare le relazioni tra i territori e promuovere crescita sostenibile, innovazione e tutela ambientale.

Il sindaco Voce ha posto l’accento sul forte valore simbolico della cerimonia, celebrata in uno dei luoghi più identitari della città, Capo Colonna, crocevia millenario di civiltà e culture del Mediterraneo. Nel suo intervento ha sottolineato come il gemellaggio non rappresenti soltanto un atto formale tra istituzioni, ma il riconoscimento di una storia comune che affonda le radici nella Magna Grecia e che continua a vivere nelle tradizioni, nella cultura e nell’identità dei due popoli.

Un passaggio particolarmente significativo è stato il richiamo al Mediterraneo come spazio di dialogo, cooperazione e sviluppo, e alla volontà di costruire un rapporto che vada oltre la dimensione istituzionale, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e realtà produttive.

Il patto di gemellaggio apre infatti nuove prospettive di collaborazione nei settori della cultura, del turismo, della formazione, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai giovani e agli scambi tra le comunità.

Il gemellaggio rientra nel progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo-Ellenica, che coinvolge le città greche di Pyrgos, Andravida-Kyllini e Olimpia e, per la Calabria, Crotone, Cirò Marina e Squillace

Con questo gemellaggio, Crotone e Andravida–Kyllini rafforzano un legame che unisce passato e futuro, fondato su valori comuni, identità condivise e una visione europea della cooperazione tra territori.

Un’unione che non si esaurisce nella firma di oggi, ma che si propone come un percorso vivo, destinato a crescere nel tempo attraverso relazioni, scambi e progettualità comuni.