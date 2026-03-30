I genitori del plesso San Francesco dell’Istituto Gravina si associano alle preoccupazioni del movimento Cittadini Liberi

Il Comitato dei Genitori del plesso San Francesco dell’Istituto Comprensivo Gravina esprime piena adesione e condivisione alle dichiarazioni del movimento Cittadini Liberi in merito ai lavori avviati presso l’area degli ex Mercati Generali di Crotone, in località Vescovatello.

Intendiamo manifestare profonda preoccupazione per quanto segnalato dagli associati circa le modalità operative osservate sul sito, in un contesto in cui sono noti da tempo la presenza di materiali contenenti amianto e il rischio di contaminazione del suolo.

Le condizioni meteorologiche segnalate, l’assenza di cartellonistica di cantiere e la mancanza apparente di sistemi idonei al controllo delle polveri rappresentano elementi che richiedono massima attenzione da parte delle autorità competenti.

In quanto comunità scolastica direttamente interessata alla tutela della salute dei bambini e del personale scolastico, il Comitato dei Genitori del plesso San Francesco si unisce alla richiesta di Cittadini Liberi affinché vengano effettuate verifiche approfondite:

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sulla regolarità delle attività attualmente in corso;

sull’adozione delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalla normativa sull’amianto;

sulla corretta gestione del piano di lavoro approvato dagli organi competenti.

Si chiede inoltre alla società proprietaria dell’area, Ciliberto S.p.A., di assicurare piena trasparenza, rendendo pubblico il piano di lavoro approvato dall’ASP e chiarendo le modalità operative adottate per la tutela della salute collettiva.

Ribadiamo che ogni intervento sull’area deve rispettare in modo rigoroso il principio di precauzione e la salvaguardia della salute pubblica, principi irrinunciabili che devono ispirare ogni azione amministrativa e operativa sul territorio.

A tal fine, il Comitato ci attiveremo formalmente per informare le istituzioni competenti — tra cui il Comune di Crotone, l’ASP, la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Provinciale — al fine di trasmettere le proprie preoccupazioni e sollecitare un pronto intervento di verifica e tutela della cittadinanza.