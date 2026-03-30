Non è stata solo una corsa, ma un viaggio mosso dalla pura passione quello che ha portato Cataldo Russo a rappresentare i colori di Cirò Marina in una delle cornici più prestigiose dell’atletica internazionale: la Firenze Half Marathon 2026.

In una domenica che ha visto oltre 6.000 runner invadere le strade della capitale dell’arte per un messaggio di pace e sport, il nome di Russo è brillato tra i protagonisti di questa edizione record.

Partito con grande entusiasmo, l’atleta cirotano ha affrontato i 21,097 km del tracciato fiorentino — che si snoda tra i capolavori del Rinascimento e le rive dell’Arno — con una determinazione che ha lasciato il segno.

Cataldo Russo non si è limitato a tagliare il traguardo sotto l’ombra di Santa Croce; ha imposto un ritmo che gli ha permesso di scalare numerose posizioni di una competizione di altissimo livello tecnico, segnando un tempo che testimonia mesi di preparazione, sudore e fatica. Una posizione di rilievo sia nella classifica generale che in quella di categoria, confermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama podistico locale.

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Le parole del presidente Capitò, che guida da 14 anni la società sportiva cirotana:

«Portare i colori della “Cirò Marina che corre” in una vetrina internazionale come quella di Firenze non è da tutti. Russo ha saputo coniugare la fatica agonistica con l’eleganza di chi corre per amore dello sport, diventando ambasciatore del nostro territorio in una delle città più belle del mondo».

La storia di Cataldo è la storia di chi non si accontenta: prendere un treno, attraversare l’Italia e misurarsi con i grandi dell’atletica richiede coraggio e un cuore immenso. A lui vanno i complimenti più vivi per aver onorato la nostra maglia e il nostro paese con una prestazione da togliersi il cappello.

La “Cirò Marina che corre” guarda ora al futuro con rinnovato entusiasmo, forte dell’esempio di un atleta che ha saputo trasformare il sudore in orgoglio. Il gruppo è già pronto a ripartire con la stessa grinta di sempre, mettendo nel mirino una delle date più attese del calendario podistico della società.

Il prossimo 19 aprile, i colori del nostro territorio varcheranno i confini regionali per approdare in Puglia. La destinazione è Bari, dove si terrà la Deejay Ten, una tappa storica che da anni rappresenta un punto fermo e un fiore all’occhiello nel percorso sportivo della Cirò Marina che corre.