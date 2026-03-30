La ASD Martial Kroton Ryu ha preso parte a uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale FIJLKAM: i Campionati Italiani Assoluti di Karate, svoltisi dal 27 al 29 marzo 2026 presso il PalaPellicone di Ostia Lido (RM), manifestazione di altissimo livello tecnico che ha visto la partecipazione di oltre 650 atleti in rappresentanza di circa 250 società provenienti da tutta Italia.

Alla competizione hanno preso parte anche numerosi atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e componenti della squadra nazionale italiana seniores, tra cui diversi medagliati nelle principali competizioni internazionali organizzate dalla World Karate Federation (WKF), a conferma dell’elevato valore tecnico dell’evento.

Nella giornata di venerdì 27 è salito sul tatami, nella categoria kumite maschile -75 kg — la più numerosa dell’intera competizione con ben 70 partecipanti — Paolo Mangano, atleta della Martial Kroton Ryu, tornato alle competizioni nazionali dopo due anni di stop e al debutto nella nuova categoria di peso, qualificatosi alle finali attraverso la fase regionale. Un rientro non semplice, segnato anche dalla naturale componente emotiva legata al ritorno all’attività competitiva.

Il karateka crotonese conclude il proprio percorso di gara al primo turno eliminatorio, classificandosi all’11° posto finale: l’incontro si è concluso per decisione arbitrale a seguito di alcune penalità maturate nella gestione dello spazio di gara, senza subire punti tecnici da parte dell’avversario, rappresentando comunque un passaggio significativo nel percorso di ripresa sportiva e un’importante occasione di confronto in un contesto tecnico di alto livello.

A bordo tatami era presente il Maestro Francesco Bellino. Il commento dello staff tecnico, condiviso con il Tecnico Carlo Bellino, collaboratore del settore agonistico della società e parte attiva nel percorso di preparazione dell’atleta, evidenzia il valore dell’esperienza maturata in questa fase del rientro agonistico:

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“Prendere parte a un appuntamento di questo prestigio, dopo un periodo di inattività e con il passaggio alla nuova categoria, rappresenta un momento utile di verifica e di crescita. Continueremo a lavorare con attenzione e continuità in vista dei prossimi impegni agonistici.”

La partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti rappresenta un’importante occasione di confronto con i migliori atleti del panorama nazionale e uno dei momenti più significativi nel percorso sportivo di ogni atleta.

La Martial Kroton Ryu esprime apprezzamento per l’impegno dimostrato in questa significativa esperienza e rinnova il proprio ringraziamento allo staff tecnico e alle famiglie per il costante supporto all’attività sportiva degli atleti.