Cambia il quadro meteorologico nel territorio crotonese. Dopo una giornata di relativa stabilità, è attesa per domani, 31 marzo, una fase di peggioramento con condizioni di criticità che interesseranno anche l’area ionica e, in particolare, il Crotonese.

Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale, nella giornata di oggi, 30 marzo, la situazione si mantiene su livelli di base senza particolari criticità, ma a partire dalla mezzanotte scatterà un livello di allerta “gialla” su tutto il territorio calabrese, compresa la zona che ricade nel Crotonese.

Nel dettaglio, per domani sono previste precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi che potrebbero risultare anche intensi, con possibili effetti sul piano idrogeologico e idraulico. Il livello di allertamento giallo indica una fase di attenzione, con possibili disagi legati a piogge persistenti, allagamenti localizzati e criticità nei corsi d’acqua minori.

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La Protezione Civile segnala che, pur in assenza di fenomeni estremi diffusi, i temporali potrebbero evolvere rapidamente e causare situazioni di rischio, soprattutto nelle aree più esposte del territorio crotonese.

Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza, invitando cittadini e amministrazioni locali ad adottare le misure previste nei piani comunali di emergenza, prestando particolare attenzione nelle zone soggette a criticità idrogeologiche.

Il peggioramento atteso rappresenta un passaggio da condizioni di stabilità a una fase di attenzione che coinvolge direttamente anche il Crotonese, chiamato nelle prossime ore a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione meteo.