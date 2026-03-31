Il grande karate è tornato al PalaPellicone di Ostia, a due settimane dalla storica tappa della Premier League di Roma; un altro appuntamento di alto livello per l’Accademia Karate Crotone che, da venerdì 27 a domenica 29 marzo, ha preso parte al programma dei Campionati Italiani Assoluti, che hanno assegnato i titoli nazionali di kata e kumite.

Presenti 650 atleti in gara, in rappresentanza di 250 società provenienti da tutta Italia, per una delle competizioni più importanti del calendario federale, che ogni anno mette di fronte i migliori karateka del panorama nazionale.

Il torneo si è svolto con sistema a eliminazione diretta con ripescaggi, formula che garantisce incontri di alto livello in tutte le categorie.

Nella seconda giornata è scesa in scena l’ASD Accademia Karate Crotone nel kumite maschile -60 kg con Simone Paturzo e Alessandro Cafarda, mentre nella categoria 84 kg con Antonio Oliverio.

I tre crotonesi, vincitori delle qualificazioni regionali, si sono confrontati con determinazione, ma consci della difficilissima impresa.

Alessandro Cafarda è stato battuto 2-1 nelle eliminatorie dal pluricampione Angelo Crescenzo (Esercito), che purtroppo ha perso nella finale di poule, precludendo il recupero a Cafarda, ma riscattandosi conquistando poi il bronzo.

Nell’altra poule Simone Paturzo è stato fermato dal bravo Giovanni Sciortino (Sicilia), che perderà poi in finale di poule e anche nei recuperi per il bronzo, arrivando 5°.

Nella categoria 84 kg Antonio Oliverio supera le eliminatorie e vince contro Marco Castellano (Lazio), perde al secondo girone contro il plurititolato Andrea Minardi (Piemonte), il quale a sua volta perde la finale di poule ma vince poi i relativi recuperi conquistando il bronzo.

Per la cronaca, le Fiamme Oro hanno dominato la classifica assoluta per società sia maschile che femminile.

Di seguito i nomi dei campioni vincitori del titolo italiano assoluto 2026:

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Kata m: Alessio Ghinami (Carabinieri)

Kata f: Terryana D’Onofrio (Fiamme Oro)

50 kg f: Erminia Perfetto (Fiamme Oro)

55 kg f: Alessandra Mangiacapre (Fiamme Oro)

61 kg f: Irene Marturano (Ippon Karate Lentini)

68 kg f: Silvia Semeraro (Fiamme Oro)

+68 kg f: Asia Pergolesi (Fiamme Gialle)

60 kg m: Carmine Luciano (Fiamme Azzurre)

67 kg m: Almerico Tommasino (Champion Center)

75 kg m: Gennaro Vitulano (Ever Green)

84 kg m: Matteo Fiore (Fiamme Gialle)

94 kg m: Michele Ciani (Esercito)

+94 kg m: Federico Supino (Fiamme Oro)

“È stata una gran bella esperienza – ha detto il Coach Luigi Migliarese – il livello degli Assoluti è altissimo e professionale e sicuramente è necessario un impegno maggiore per il prossimo futuro.”

“Riuscire a qualificarsi ed essere presenti – dice il M° Rosario Stefanizzi – è stato un buon segnale.”

“Ora, però, bisogna dare il massimo per poter raggiungere i risultati sperati – conclude il Maestro Enzo Migliarese – le prossime competizioni saranno altrettanto difficili ma i nostri atleti non demordono e sono pronti per uno scatto di orgoglio.”