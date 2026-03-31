Come previsto dal regolamento attuativo dal prossimo 2 aprile cambiano gli orari della Zona a traffico limitato sul lungomare.
Dal 2 aprile 2026 al 14 giugno 2026:
– sabato dalle ore 15:00 alle ore 01:00
– domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Il tratto interessato riguarda:
– viale Cristoforo Colombo con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa);
– viale Antonio Gramsci con inizio da piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso);
– via Poggioreale nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via Interna Marina.
In base alle disposizioni del vigente Codice della Strada, l’accesso alla ZTL del lungomare, nel tratto tra piazza Marinai d’Italia e piazzale Ultras, sarà consentito esclusivamente alle seguenti categorie:
1) Titolari dell’apposito permesso per i veicoli al servizio di persone invalide di cui all’art.188 CdS;
2) Cittadini residenti nella detta ZTL titolari di box auto (solo per ingresso e uscita dal locale box auto).
La modulistica e le altre informazioni sulla ZTL sono pubblicate sul sito del Comune di Crotone:
https://www.comune.crotone.it/servizio/autorizzazione-al-transito-nella-zona-a-traffico-limitato-ztl/ZTL
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