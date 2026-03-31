Under 15: Monopoli-Crotone 1-0 (foto in evidenza)
MONOPOLI: Nocito; Calò, Turchiarulo, Curci, Zagaria, Di Tullio (16’st Scarpelli), Lisco (33’st Perricci), Braia, Armenio (26’st Grosso), Pentassuglia, Carrassi (26’st Marsano). All. Biasi
CROTONE: Vinci; Messina A. (26’st Fornazar), Riolo, Mesuraca, Fiore, Tamburrini (33’st Messina M.), Mirarchi (17’st Ferraro), Avena, Iozzi (26’st Mercuri), Ceraudo, Romano (26’st Misuraca). All. Quartuccio
Rete: 20’st Scarpelli
Under 17: Monopoli-Crotone (foto sopra)
MONOPOLI: Sldano (30’st Macini); Catacchio (30’st Di Gioia), Di Molfetta (21’st Martino), Sette, Montrone, Ettorre (21’st Benefico), Ranieri, Calabrese, Morrone (21’st Visceglie), Guerra (13’st Diaciaula), Illuzzi (30’st Daddario).
CROTONE: Scerra; Giungata, Crimi (42’st Ceraudo), Muraca, Marsala, Sarcone (42’st Torromino), Cirillo (6’st Gullì), Strangio (18’st Trayanov), Rizzo (28’pt Marcocci), Lami, Montesano (39’pt Carlomagno). All. Alba
Reti: 12’pt e 25’st Illuzzi (M), 1’st, 5’st e 16’st Morrone (M), 30’st e 37’st Marcocci (C)
Espulso: 30’pt Giungata (C)
Lascia un commento