Forza Italia Giovani Crotone: congratulazioni ai neo eletti e riconoscimento per il lavoro svolto

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Crotone esprime le più vive e sentite congratulazioni ad Antonio Ammirati, Sindaco di Crotonei, per la sua elezione a Presidente della Provincia di Crotone.

Un risultato importante che premia l’impegno, la serietà e la dedizione al territorio, valori che da sempre contraddistinguono la sua azione amministrativa e politica. Siamo certi che il Presidente Ammirati saprà guidare l’ente provinciale con equilibrio, visione e concretezza, nell’interesse di tutte le comunità del territorio crotonese.

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Rivolgiamo, inoltre, i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a Ferdinando Alfi, Consigliere comunale di Cirò Marina, per l’elezione a Consigliere Provinciale. La sua affermazione rappresenta un segnale chiaro di radicamento territoriale e di crescita di una classe dirigente giovane, competente e vicina alle esigenze dei cittadini.

A seguire, i complimenti vanno a Fabio Manica, Presidente f.f. uscente, riconfermato nel Consiglio Provinciale, a testimonianza della continuità amministrativa e della fiducia maturata nel corso del suo mandato.

Ovviamente, i complimenti vanno anche ai due consiglieri eletti nella lista Idea Comune, Ierardi e Ranieri, rispettivamente di Petilia Policastro e Isola di Capo Rizzuto. La loro elezione rappresenta un valore aggiunto per l’intero Consiglio Provinciale.

Un dato particolarmente rilevante è rappresentato dal consenso ottenuto dalla lista Forza Italia insieme ad Idea Comune, che ha raggiunto circa il 40%.

Desideriamo altresì esprimere un sentito ringraziamento all’On. Sergio Ferrari per il lavoro svolto.

Come Forza Italia Giovani, continueremo a lavorare con determinazione al fianco del partito.