Nuova ondata di maltempo in arrivo sul territorio con particolare attenzione anche per il Crotonese, dove è stata diramata un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e temporali.

Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale, valido tra il 31 marzo e il 1° aprile 2026, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento, possibili grandinate e intensa attività elettrica .

Nel dettaglio, i fenomeni interesseranno l’intero territorio regionale, ma anche il Crotonese rientra nelle zone interessate dall’allertamento. Le condizioni meteo avverse potranno provocare criticità idrogeologiche, con il rischio di locali allagamenti, smottamenti e possibili esondazioni nei corsi d’acqua più importanti .

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L’allerta gialla, livello che indica una criticità ordinaria, segnala comunque la possibilità di temporali anche intensi, che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti con conseguenze rilevanti sul territorio, soprattutto nelle aree più fragili .

Nel Crotonese, dunque, l’attenzione resta alta, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree interne più esposte, dove le condizioni meteo potrebbero causare disagi alla viabilità e alle normali attività quotidiane.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione nelle aree soggette ad allagamenti o in prossimità di corsi d’acqua.

Il peggioramento è atteso a partire dal pomeriggio e proseguirà per l’intera giornata successiva, con un quadro meteorologico instabile che richiede vigilanza costante da parte degli enti locali e della popolazione.