Nella mattinata del 30 marzo 2026, a Mesoraca (KR), i Carabinieri della locale Stazione eseguivano un servizio di controllo finalizzato alla verifica della regolare detenzione di armi e munizioni.

Durante le operazioni, un cittadino del luogo è stato trovato in possesso di un quantitativo di munizioni superiore a quello consentito e non regolarmente denunciato.

L’interessato ha dichiarato di aver esploso alcuni colpi in occasione di precedenti festività, utilizzando un’arma regolarmente denunciata.

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A seguito degli accertamenti, l’arma e due cartucce dello stesso calibro sono state sottoposte a sequestro penale, mentre ulteriori 50 munizioni sono state ritirate in via cautelare.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio posto in essere dall’Arma dei Carabinieri.