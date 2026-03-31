Provincia di Crotone, dall’amministrazione petilina gli auguri ai neo eletti

L’amministrazione comunale di Petilia Policastro, guidata dal sindaco Simone Saporito, esprime le più vive felicitazioni ad Antonio Ammirati, neo presidente della Provincia di Crotone, per la sua elezione alla guida dell’ente intermedio.

L’Amministrazione rivolge al presidente Ammirati gli auguri di buon lavoro, certa che saprà mettere a servizio dell’intero territorio provinciale la sua esperienza amministrativa nel comune di Cotronei e le sue riconosciute capacità.

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L’Amministrazione comunale coglie inoltre l’occasione per congratularsi con Antonio Ierardi, consigliere comunale di maggioranza, appena eletto nell’assise provinciale e primo degli eletti nella lista “Idea Comune”.

Si tratta di un riconoscimento del suo impegno costante, sia come amministratore della Città di Petilia Policastro sia per il forte senso di responsabilità dimostrato in questi anni, recentemente anche come componente del Movimento Idea comune.

In tale ottica riconosce l’ottimo lavoro svolto dal leader del Movimento, Sergio Ferrari, che ha saputo creare le condizioni di crescita e di sviluppo dell’intero territorio, quando era alla guida dell’ente ed ha ribadito il sostegno all’amministrazione.

L’amministrazione sottolinea poi come il Marchesato crotonese, con Petilia Policastro ed i comuni viciniori di Mesoraca, Roccabernarda, Cotronei, S. Mauro Marchesato, abbia svolto un ruolo essenziale nella elezione del presidente Ammirati, a conferma di un territorio coeso e protagonista, capace di contribuire in maniera decisiva agli equilibri dell’intera provincia.

«Il nuovo incarico del presidente Ammirati – evidenzia il primo cittadino petilino – rappresenta un riconoscimento importante del suo lavoro e della sua dedizione al territorio. Siamo certi che Antonio Ierardi continuerà a portare avanti con passione e competenza i valori e gli interessi di Petilia Policastro, contribuendo a costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di te – conclude Saporito – e ti auguriamo il massimo successo in questo nuovo incarico a servizio dei cittadini del territorio».

L’Amministrazione comunale esprime, infine, l’auspicio che, con la nuova guida della Provincia e con la ritrovata rappresentanza in Consiglio provinciale, Petilia Policastro possa trovare risposte concrete alle esigenze del territorio, in particolare in materia di viabilità, infrastrutture e in tutti gli altri settori di competenza dell’ente intermedio, nell’ottica di una collaborazione istituzionale sempre più stretta ed efficace.Sul solco della sinergia istituzionale con l’ente che ha portato recentemente all’approvazione dell’appalto del Cinema Teatro Aurora ed all’approvazione dei progetti esecutivi dell’allargamento dei Ponti Gallina e Tacina, opere attese dalla comunità da molti anni.