Una gara combattuta, intensa e ricca di occasioni, ma che lascia l’amaro in bocca al Città di Cirò Marina, fermato dalla Silana nella 25ª giornata del campionato di Prima Categoria.

La formazione crotonese ha disputato una partita di grande determinazione, mettendo in difficoltà una Silana in piena corsa per il titolo. Numerose le occasioni create, con diversi tiri in porta e più di un legno colpito tra pali e traverse che hanno negato la gioia del gol.

Nonostante la buona prestazione, la squadra non è riuscita a concretizzare la mole di gioco espressa, trovando davanti un avversario solido e organizzato.

Formazione: Dell’Aquila; De Leo, Lamberti S. Jr, Affatato, Lamberti G., Lamberti S. (C), Cataldi, Falzetta, Senatore, Aloisio, Mane (39’ st Allò).

Allenatore: Lamberti

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Ammoniti: Senatore, Lamberti G.

Una prova comunque positiva per il Città di Cirò Marina, che esce dal campo con la consapevolezza di potersela giocare anche contro le squadre di vertice, ma con il rammarico per le tante occasioni non sfruttate.