Medaglia di Bronzo a Squadra per Francesco Pio RENDA al Campionato Invernale Interforze FITAV.

Continuano i successi per Francesco Pio Renda, tesserato con la Marina Militare Italiana, domenica 29 Marzo 2026, presso il Tiro a Volo di Vetralla (VT) , si è svolta la finale del Campionato Invernale INTERFORZE di Fossa Olimpica Fitav, complessiva di n.16 squadre.

Il nostro giovane atleta Francesco Pio Renda insieme alla sua squadra della Marina Militare Italiana capitanata dal grande Ferdinando Rossi conquistano la medaglia di bronzo a pochissimi piattelli dalle due squadre a podio.

Per Francesco arriva anche un’ altro successo il suo passaggio di categoria per punteggio tecnico passando dalla terza alla seconda categoria.

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I complimenti vanno a questo giovane che mette anima e corpo per questo sport.

I ringraziamenti vanno alla Fitav nella persona di Luciano Rossi, alla Marina Militare Italiana, all’instancabile Ferdinando Rossi sempre attento verso i suoi ragazzi, al tecnico Daniele Lucidi, inoltre si ringrazia F. Spataro, F. Malena, D. Maduli, la RC cartridges ed agli amici che supportano questo giovane nel suo percorso tiravolisitco

Il papà Enzo e la mamma Maria Rosaria e gli amici augurano il meglio a Francesco in quanto ragazzo modello e che crede nello sport e sopratutto nel tiro a volo.