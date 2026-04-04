Sconfitta amara per il Crotone nella 25ª giornata del campionato Primavera 2: allo stadio di Monopoli i rossoblù vengono battuti 2-1 al termine di una gara combattuta e decisa negli ultimi minuti.

Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, è il Crotone a sbloccare il risultato in apertura di ripresa. Al 49’ è Cosentino a trovare il gol del vantaggio, premiando una fase di gioco positiva degli ospiti, apparsi ordinati e determinati nel controllo della partita.

Il Monopoli, però, non si arrende e cresce con il passare dei minuti, anche grazie ai cambi operati dalla panchina. La svolta arriva al 77’, quando Diugevic ristabilisce la parità, riaprendo completamente il match.

Nel finale, quando il pareggio sembrava ormai scritto, arriva la beffa per il Crotone: al 90’ è Positano a firmare il gol del definitivo 2-1, completando la rimonta dei padroni di casa e lasciando i rossoblù a mani vuote.

Una sconfitta che lascia rammarico per la formazione pitagorica, avanti nel punteggio e vicina a portare a casa almeno un punto, ma punita negli ultimi minuti dalla maggiore concretezza del Monopoli.

Tabellino

Monopoli: Gagliano, Paparella (60′ Dache), Ruggieri (60′ Positano), Karim (60′ Manzari), Turcinskas, Di Bari, Ziedelis, Paukstys, Morrone (46′ Diugevic), Castiglione, Balasanov (85′ Albergo).

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Crotone: Grimaldi, D’Oppido, Cortese, Bianchi (70′ Gonnella), Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano, Buonaccorsi (74′ Monti), Terrasi, Cosentino (87′ Da Costa).

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore

Marcatori: Cosentino 49’ (C), Diugevic 77’ (M), Positano 90’ (M)

Ammoniti: Morrone (M), Paparella