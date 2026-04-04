Il 20 marzo scorso con protagonisti gli studenti delle classi 3^ sec. dell’IC

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“Le Madri Costituenti: unione, libertà e diritti”, è il titolo dell’incontro celebrativo della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, che si è svolto il 20 marzo scorso presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati, con la partecipazione attiva degli studenti della 3^ classe secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cariati.

L’’importante ricorrenza civile, istituita per il 17 marzo, al fine di “promuovere i valori di cittadinanza” e riaffermare “l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”, è stata celebrata a Cariati, per il terzo anno consecutivo, su iniziativa del Museo Civico, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, la collaborazione dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (ISRI-Cosenza), dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea(ICSAIC) e del locale Istituto Comprensivo.

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Ai temi delle due precedenti edizioni, incentrate rispettivamente sulle “parole” della Costituzione e sull’idea di identità nazionale, si aggiunge quello di quest’anno, sulle Madri Costituenti, “intrecciato” con la Giornata Internazionale della Donna, e rivolto a conoscere la storia e l’impegno delle 21 donne che nel 1946 furono elette all’Assemblea Costituente, su 556 deputati, col compito di redigere la Costituzione.

Donne che erano lì a rappresentare importanti conquiste femminili, a partire dal diritto di voto e di entrare nelle istituzioni, ha affermato in apertura la Direttrice del Museo Assunta Scorpiniti, curatrice dell’evento, sottolineando il “lavoro di squadra” da loro compiuto, pur nella diversità delle idee, perché la Costituzione esprimesse l’uguaglianza tra i cittadini, la parità tra uomini e donne e altri importanti diritti.

Gli interventi sono stati aperti dal Sindaco Cataldo Minò e dalla Delegata alla Cultura e Istruzione Alda Montesanto, che si sono rivolti ai numerosi studenti mettendo in rilievo l’importanza dei valori civili nel presente afflitto da discriminazioni e guerre; a seguire l’intervento della professoressa Giulietta Frontera, in rappresentanza dell’IC Cariati e quello del Presidente ISRI e Direttore ICSAIC Giuseppe Ferraro, che si è soffermato sull’importanza della “primavera della Repubblica Italiana”, che a suo avviso è stata di “antidoto” ai pregiudizi. “Per tutto l’Ottocento – ha affermato – era stato teorizzato un modello di società in cui alle donne venivano dati i diritti civili ma non quelli politici, in quanto tenute a occuparsi solo della dimensione privata, domestica, invece il 1946 ha dimostrato che le donne hanno conoscenze e competenze pari agli uomini, basti ascoltare i discorsi delle Madri, pensare che molte avevano fatto la Resistenza, capire la loro straordinaria attività che poneva i territori e l’ordinarietà di essere cittadini al centro della loro visione”.

Su questo si è sviluppata la parte centrale dell’incontro, con le performance ed elaborati degli studenti: la presentazione di un’installazione con albero e QrCode sulle foglie, contenenti poadcast registrati dagli studenti sulle leggi corrispondenti a ciascuna Madre Costituente (3^B); la scena “Tre sedie per la Repubblica”, dedicata alle “Madri” Nilde Jotti, Angiola M. Molinari e Teresa Mattei (3^A); la lettura di intense lettere, indirizzate dalle ragazze di oggi a Teresa Noce e Teresa Mattei (3^C); un’opera artistica dedicata alla Repubblica Italiana e alle Madri Costituenti, spiegata dagli studenti con apporti personali (3^E).

Tutti lavori pregevoli, rimasti in esposizione nel Museo anche per sottolineare l’alleanza educativa ormai consolidata tra le scuola e il Museo Civico e l’entusiasmo che da tre anni docenti e studenti mostrano nell’aderire alla Giornata, certamente riuscita, e conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione alle varie classi da parte del Sindaco, e con valore di momento formativo ai docenti da parte di Ferraro, quale responsabile della Commissione Didattica ICSAIC.