Il segretario nazionale del partito Libertà è Democrazia, Giancarlo Affatato, dopo aver ascoltato il responsabile dell’Area Sud Vincenzo Chiaramonte, il coordinatore regionale Calabria Alberto Vallone, il segretario organizzativo regionale Francesco Iona e i dirigenti territoriali dei comuni di Crotone e Cirò Marina, ha svolto un’attenta analisi degli avvenimenti che in questi giorni hanno interessato i territori di Crotone e Cirò Marina.

Le recenti elezioni provinciali hanno prodotto un risultato che ha del paradossale: “Il centrosinistra, o il cosiddetto ‘campo largo’, sembra essersi dissolto. Parallelamente, le vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti politici di Crotone e Cirò Marina, riconducibili al presunto sistema ‘Teorema’, rischiano di condizionare il clima politico e la serenità del confronto democratico”, afferma il Segretario Nazionale Affatato.

In questo contesto, Libertà è Democrazia ribadisce la propria posizione: siamo e rimaniamo garantisti, ma riteniamo che coerenza e chiarezza non siano mai troppe. Le recenti azioni giudiziarie che hanno interessato alcuni dirigenti di Forza Italia impongono, con senso di responsabilità, comportamenti conseguenziali e tempestivi.

È necessario prendere le distanze da ciò che può generare ombre o tensioni, così da ristabilire un clima di serenità e fiducia tra tutti i candidati e consentire una competizione elettorale limpida e centrata sui problemi reali delle comunità.

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Il voto ponderato ha consegnato ai due candidati di centrodestra, Ammirati e Lorecchio, la fiducia della maggioranza dei Consiglieri Comunali dei 27 Comuni della Provincia, con un successo netto di Ammirati.

Il Coordinamento regionale, provinciale e cittadino di Crotone e Cirò Marina di Libertà è Democrazia ritiene tuttavia che tale risultato non possa essere automaticamente trasposto sulle imminenti elezioni amministrative del capoluogo.

In vista delle prossime consultazioni elettorali, il Partito valuta con rapidità l’opportunità di avviare un confronto con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Provincia Futura e le altre forze della coalizione che, nell’ultima elezione, hanno sostenuto sia il Sindaco di Pallagorio sia il Sindaco di Cotronei.

La campagna elettorale per Crotone e Cirò Marina rischia di essere condizionata da fattori esterni alla politica. È invece indispensabile che il confronto tra i partiti si concentri sui temi dello sviluppo, della sicurezza, della legalità, del potenziamento dei servizi e della creazione di nuove opportunità per i giovani, affinché si possa finalmente arrestare l’emorragia di ragazze e ragazzi costretti a lasciare la nostra terra per cercare altrove ciò che qui non trovano.

Il futuro della provincia passa dalla capacità di trattenere i talenti, valorizzare le competenze e costruire un ambiente che premi il merito e l’iniziativa.

Come centrodestra non possiamo permetterci divisioni o distinguo. Anche in vista delle politiche del 2027, si vince o si perde insieme.

Per questo Libertà è Democrazia, sotto la guida del Segretario Nazionale Giancarlo Affatato, chiede la convocazione di un Tavolo regionale e/o provinciale per affrontare con responsabilità e unità il destino delle nostre comunità.

Il Partito Libertà è Democrazia è determinato a contribuire alla vittoria del centrodestra: “tutti insieme, per affermare il primato della buona politica a Crotone, a Cirò Marina, in Calabria e a Roma”.