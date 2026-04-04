Si terrà il prossimo 8 aprile l’iniziativa “Destinazione Antica Kroton Futura”, un viaggio tra archeologia, storytelling, turismo e innovazione tecnologica, pensato come spazio di confronto e attivazione rivolto in particolare alle giovani generazioni.

L’evento si articolerà in cinque incontri distribuiti nell’arco della giornata, con momenti di dialogo, esperienze sul campo e occasioni di riflessione condivisa, finalizzati a liberare energie e idee orientate alla trasformazione e allo sviluppo del territorio.

Il programma della giornata prevede:

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Ore 9.00 – Piazza Pitagora

Saluto ai ragazzi del Liceo Classico Pitagora, in partenza verso il Lacinio, e agli studenti degli istituti Gravina e Arnaldo Mori, diretti verso le fortezze.

Saluto ai ragazzi del Liceo Classico Pitagora, in partenza verso il Lacinio, e agli studenti degli istituti Gravina e Arnaldo Mori, diretti verso le fortezze. Ore 10.30 – Largo Lavatoio

“Come fotografare il Medioevo?”

Primo incontro con dibattito aperto sui cantieri del centro.

“Come fotografare il Medioevo?” Primo incontro con dibattito aperto sui cantieri del centro. Ore 11.30 – Scavo Gravina

“Quanto siamo vecchi?”

Secondo momento di confronto con sessione di domande e risposte sull’VIII secolo a.C.

“Quanto siamo vecchi?” Secondo momento di confronto con sessione di domande e risposte sull’VIII secolo a.C. Ore 12.30 – Museo Archeologico di Capo Colonna

Momento “Satyricon”: Che avrebbe detto Petronio del gioco con Kro?

Momento “Satyricon”: Che avrebbe detto Petronio del gioco con Kro? Dalle 14.30 alle 17.30

Incontri istituzionali e momenti di confronto con la stampa.

Incontri istituzionali e momenti di confronto con la stampa. Ore 17.30 – Urban Center – Viale C. Colombo

“Più turismo per Crotone?”

Presentazione del libro di Paolo Verri ed Edoardo Colombo, seguita da un dibattito con studenti, stakeholder e il Sindaco di Crotone.

All’iniziativa prenderanno parte Paolo Verri, tra i principali manager culturali italiani nell’ambito dello sviluppo urbano e dei grandi eventi, ed Edoardo Colombo, presidente di Turismi.ai e tra i maggiori esperti di trasformazione digitale applicata al turismo.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per gli studenti, che potranno confrontarsi con esperienze concrete di rigenerazione urbana realizzate in contesti simili, comprendere l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sul turismo, riflettere sulle opportunità professionali e formative legate allo sviluppo del territorio, dialogare direttamente con professionisti di rilievo nazionale.

Destinazione Antica Kroton Futura si propone così come un laboratorio diffuso di idee e visioni, capace di connettere passato e futuro, valorizzando il patrimonio storico e culturale di Crotone in chiave innovativa.