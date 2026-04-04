Su proposta dell’Assessore allo Sport Luca Bossi, la Giunta Comunale ha deliberato il conferimento della Menzione Speciale, prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle benemerenze civiche, all’A.S.D. Società Ginnastica Magna Graecia e al Responsabile Tecnico Elettra Cammariere.

Il riconoscimento viene attribuito per le seguenti motivazioni: l’A.S.D. Società Ginnastica Magna Graecia, con impegno costante, competenza e passione, valorizza da anni l’attività sportiva, contribuendo in maniera significativa alla crescita delle giovani generazioni e alla diffusione dei valori della ginnastica.

Inoltre, l’Associazione e il Responsabile Tecnico Elettra Cammariere, con dedizione e spirito di servizio, hanno saputo proseguire e rinnovare la tradizione sportiva ereditata dal fondatore Salvatore Cammariere, mantenendone vivi i principi fondanti e arricchendoli con una visione moderna e spiccate capacità organizzative.

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L’operato dell’Associazione e del suo Responsabile Tecnico rappresenta un esempio virtuoso di continuità, passione e impegno al servizio dello sport e della comunità.

Nel corso degli anni, l’A.S.D. Società Ginnastica Magna Graecia ha raggiunto risultati di grande prestigio a livello nazionale, vantando nel proprio palmarès 73 medaglie d’oro, 40 medaglie d’argento e 20 medaglie di bronzo, per un totale di 133 medaglie, affermandosi come una realtà di riferimento nella disciplina della ginnastica artistica su tutto il territorio nazionale.

La cerimonia di conferimento si terrà il giorno 10 aprile alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone.