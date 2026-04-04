Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura: domenica 19 aprile 2026, alle ore 18:30, il Teatro Filottete, in località Cappella a Cirò, ospiterà lo spettacolo “Passione Ardente”, scritto e diretto da Nicodemo Iacovino.

L’evento, promosso dal Gruppo Teatrale “La Torre”, si inserisce nel panorama delle iniziative culturali del territorio, con il patrocinio delle istituzioni locali, e promette di offrire al pubblico un’esperienza intensa, coinvolgente e ricca di significato.

Al centro della rappresentazione, una narrazione corale capace di intrecciare storie, emozioni e dinamiche umane, portate in scena da un cast affiatato e variegato. Sul palco si alterneranno Nicodemo Iacovino, Salvatore Filosa, Rossella Marino, Ciccio Caputo, Franco Murgi, Pina Lieto, Maria Paola Selvaggi e Filomena Bisceglia, interpreti pronti a dare vita a personaggi profondi e sfaccettati.

La regia dello stesso Iacovino guida uno spettacolo curato nei dettagli anche dal punto di vista scenografico, grazie al lavoro dell’architetto Maurizio Esposito insieme al Gruppo Teatrale “La Torre”. La direzione di scena è affidata a Rosa Iuzzolini e Maria Paola Selvaggi, con il supporto dell’aiuto regia Federico Mancuso.

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“Passione Ardente” si preannuncia come un’occasione per valorizzare il teatro locale e il talento artistico del territorio, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione e condivisione attraverso il linguaggio universale della scena.

Un evento che unisce cultura, passione e comunità, confermando ancora una volta il ruolo centrale del teatro come strumento di espressione e crescita collettiva.