Inclusione e comunità: dalla consapevolezza nascono le pari opportunità

Si è svolta il 1° aprile la Festa dell’Inclusione promossa dall’associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo, evento partecipato che ha riunito istituzioni, operatori e cittadini in un’importante occasione di confronto sui temi della comunità, della consapevolezza e delle pari opportunità.

Ad aprire la giornata è stata la Presidente dott.ssa Sabrina Strancia dell’associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo, che ha posto al centro del suo intervento il valore del senso di comunità. Ha sottolineato come una società cresca realmente solo quando i cittadini partecipano attivamente alla vita del territorio, prendendo parte alle iniziative e riconoscendo il ruolo fondamentale delle associazioni.

La Presidente dott.ssa Strancia ha poi richiamato l’attenzione sul tema della consapevolezza, evidenziando le difficoltà delle famiglie ad ammettere le difficoltà dei figli, non accettando le certificazioni oppure nascondendole, ostacolando così il lavoro di supporto per bambini e ragazzi con difficoltà. Ha ribadito la necessità di interventi adeguati, affidati a operatori competenti, e ha sottolineato il ruolo determinante della consapevolezza delle istituzioni, il cui intervento risulta essenziale per trasformare i bisogni in progetti concreti.

Nel suo intervento ha affrontato anche il tema dell’inclusione, osservando come oggi essa sia diventata parziale rispetto al passato. In particolare, ha evidenziato che alcuni percorsi formativi, pur essendo accessibili, non sempre garantiscono la qualità e le competenze necessarie. Da qui la necessità di ripensare e migliorare tali percorsi, soprattutto quelli riguardanti il sostegno, per offrire strumenti e operatori realmente competenti.

Un contributo significativo è arrivato dalla dott.ssa pedagogista clinico Marinella Ambrese, che ha spiegato il valore della Giornata del 2 aprile, dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo. Ha sottolineato che una società è davvero inclusiva quando sono le persone e i contesti ad adattarsi alle esigenze degli altri, e non il contrario.

Proprio in occasione del 2 aprile, il Comune di Melissa ha voluto dare un segnale concreto illuminando di blu il castello e la sala comunale, come gesto di vicinanza e attenzione verso il tema dell’autismo.

Nel corso della giornata sono intervenute anche le istituzioni. Il Sindaco di Melissa Luca Mauro ha espresso un futuro sostegno all’associazione, annunciando l’impegno a promuovere percorsi di inserimento lavorativo per i ragazzi con abilità speciali che termineranno la scuola, con l’obiettivo di garantire pari opportunità anche a chi vive situazioni di difficoltà. Un passo importante verso una società più equa, in cui la diversità venga riconosciuta come un valore.

Il Vice sindaco e assessore alle politiche sociali Antonella Filosa ha invece sottolineato il valore dell’associazione per il paese di Torre Melissa e delle famiglie come quella della Presidente Strancia, che rappresenta un esempio di coraggio e speranza, capace di dare voce a realtà spesso poco visibili permettendo di sensibilizzare l’intera comunità.

Negli interventi ha preso parte anche il presidente dell’associazione N.E.S.T., Salvatore De Bertolo, una realtà di recente costituzione che si propone di offrire, con i propri volontari, ai ragazzi con diverse abilità momenti di svago e occasioni di socializzazione, contribuendo al loro benessere e alla costruzione di relazioni.

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La giornata è stata arricchita da momenti artistici ed espressivi di grande intensità. L’artista docente Mina Palma Masino ha interpretato il monologo “Il rumore del cuore”, mentre una giovane ragazza, Karol Maltese, ha proposto negli intermezzi una riflessione sulla parola “consapevolezza”, analizzata lettera per lettera e trasformata in un messaggio profondo.

Particolarmente toccante è stato anche l’intervento del ragazzo Rocco Crudo che, utilizzando uno specchio come simbolo, ha recitato una poesia sulla consapevolezza, offrendo uno spunto autentico e coinvolgente.

A completare la giornata, la testimonianza di una madre, Rossella Mazzucca, che ha raccontato con sincerità le difficoltà e i sacrifici vissuti all’interno delle famiglie. Un racconto che ha lasciato un messaggio chiaro: una società può dirsi davvero inclusiva solo quando è capace di mettersi nei panni degli altri.

A chiudere l’evento è stata la Presidente dott.ssa Strancia Sabrina, che ha rivolto ai presenti un augurio di buona Pasqua e di risveglio alle coscienze umane, concludendo la giornata in un clima di condivisione, riflessione e speranza.

Qui sotto i post e la diretta dell’evento: