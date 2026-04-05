CROTONE – Un gesto semplice, ma carico di significato, capace di trasformare la Pasqua in un momento di autentica condivisione e vicinanza. Nella giornata di oggi, in occasione della Pasqua, sono state donate 40 uova di cioccolato da 400 grammi ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Crotone, regalando loro un sorriso in un momento particolarmente delicato.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità di tante persone che, attraverso le proprie donazioni, hanno contribuito concretamente alla realizzazione del gesto solidale, in collaborazione con l’Associazione Adozione Argo ODV. Un’azione che testimonia come la partecipazione della comunità possa tradursi in aiuti concreti e in piccoli, ma importanti, momenti di gioia per chi ne ha più bisogno.

Particolarmente significativo è stato il clima di accoglienza riscontrato all’interno della struttura sanitaria, dove il personale ha favorito la buona riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al dottor Lazzaro, per la disponibilità, la gentilezza e l’attenzione dimostrata.

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L’iniziativa si inserisce nello spirito più autentico della Pasqua, simbolo di speranza, condivisione e rinascita. Un messaggio che, attraverso un gesto concreto, ha raggiunto i più piccoli, dimostrando come anche un dono semplice possa fare la differenza e portare un momento di serenità.