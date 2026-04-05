COSENZA – Attimi di apprensione nelle prime ore del mattino nel territorio del Parco Nazionale del Pollino, dove un gruppo di turisti tedeschi, impegnati in un’escursione in bicicletta, non ha raggiunto la destinazione prevista, facendo scattare l’allarme.

A essere attivata è stata la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, su richiesta della centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Scalea (CS), dopo che i ciclisti – di età compresa tra i 30 e i 52 anni – partiti da Sapri (SA), non si sono presentati a Roggiano Gravina (CS), dove ad attenderli vi era l’autista del loro pullman.

Fondamentale si è rivelato il contatto telefonico con uno dei biker, che ha consentito la geolocalizzazione dell’intero gruppo e l’individuazione di un punto di incontro nella zona di Parco Grisolia, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza.

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Una volta raggiunti, i soccorritori hanno accertato le buone condizioni di salute dei turisti. Tuttavia, tre di loro, particolarmente provati dalla stanchezza, sono stati caricati sui mezzi del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Carabinieri Forestali e accompagnati fino al pullman.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, a supporto delle operazioni di recupero, concluse senza conseguenze per i partecipanti.

L’episodio si è risolto positivamente grazie alla tempestività dei soccorsi e al coordinamento tra le diverse forze impegnate sul territorio.