Giugliano-Crotone 1-0, decide Baldé: rossoblù fermati al De Cristofaro
GIUGLIANO – Si ferma la corsa del Crotone nella 35ª giornata di Serie C Sky Wifi. Al “De Cristofaro” passa il Giugliano di misura grazie a una rete nella ripresa che condanna i rossoblù alla sconfitta per 1-0.
La gara si presenta fin da subito equilibrata, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a costruire occasioni nitide. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti, con il Crotone ordinato ma poco incisivo negli ultimi metri e il Giugliano compatto e pronto a colpire in ripartenza.
Nella ripresa arrivano le emozioni decisive. Al 21’st è Baldé a trovare il guizzo vincente per i padroni di casa: l’attaccante sfrutta al meglio una situazione favorevole e batte Merelli, portando avanti il Giugliano. Il gol spezza l’equilibrio e costringe il Crotone ad alzare il baricentro.
Mister Longo prova a cambiare volto alla squadra con una serie di sostituzioni, inserendo energie fresche in avanti, ma la reazione degli ospiti si rivela sterile. Il Giugliano si difende con ordine e riesce a contenere i tentativi dei rossoblù fino al triplice fischio.
Nel finale cresce la tensione, testimoniata anche dai cartellini: ammoniti Guerra per il Crotone e lo stesso Baldé per il Giugliano.
Con questo risultato il Crotone rallenta la propria marcia in campionato, mentre il Giugliano conquista tre punti preziosi davanti al proprio pubblico.
Tabellino
Giugliano-Crotone 1-0
Marcatore: 21’st Baldé (G)
Giugliano: Greco; Zammarini, D’Avino, Caldore; Cester, De Rosa, Broh (1’st Ogunseye), Vaglica; D’Agostino (48’st Justiniano); Murilo (45’st Prado), Baldé (28’st La Vardera).
A disp.: Bolletta, Santarelli, Panico, Minei, Bozza, Volpe, Giordano, Caiazza, Cuomo.
All. Di Napoli
Crotone: Merelli; Novella (34’st Russo), Cocetta, Armini, Guerra (34’st Bruno); Gallo, Vinicius, Sandri; Energe (22’st Piovanello), Gomez (22’st Musso), Zunno (1’st Maggio).
A disp.: Martino, Paciotti, Veltri, Groppelli, Marazzotti, Vrenna, Calvano.
All. Longo
Arbitro: Tropiano di Bari
Ammoniti: Guerra (C), Baldé (G)
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