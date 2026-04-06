Giugliano-Crotone 1-0, decide Baldé: rossoblù fermati al De Cristofaro

GIUGLIANO – Si ferma la corsa del Crotone nella 35ª giornata di Serie C Sky Wifi. Al “De Cristofaro” passa il Giugliano di misura grazie a una rete nella ripresa che condanna i rossoblù alla sconfitta per 1-0.

La gara si presenta fin da subito equilibrata, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a costruire occasioni nitide. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti, con il Crotone ordinato ma poco incisivo negli ultimi metri e il Giugliano compatto e pronto a colpire in ripartenza.

Nella ripresa arrivano le emozioni decisive. Al 21’st è Baldé a trovare il guizzo vincente per i padroni di casa: l’attaccante sfrutta al meglio una situazione favorevole e batte Merelli, portando avanti il Giugliano. Il gol spezza l’equilibrio e costringe il Crotone ad alzare il baricentro.

Mister Longo prova a cambiare volto alla squadra con una serie di sostituzioni, inserendo energie fresche in avanti, ma la reazione degli ospiti si rivela sterile. Il Giugliano si difende con ordine e riesce a contenere i tentativi dei rossoblù fino al triplice fischio.

Nel finale cresce la tensione, testimoniata anche dai cartellini: ammoniti Guerra per il Crotone e lo stesso Baldé per il Giugliano.

Con questo risultato il Crotone rallenta la propria marcia in campionato, mentre il Giugliano conquista tre punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Tabellino

Giugliano-Crotone 1-0

Marcatore: 21’st Baldé (G)

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Giugliano: Greco; Zammarini, D’Avino, Caldore; Cester, De Rosa, Broh (1’st Ogunseye), Vaglica; D’Agostino (48’st Justiniano); Murilo (45’st Prado), Baldé (28’st La Vardera).

A disp.: Bolletta, Santarelli, Panico, Minei, Bozza, Volpe, Giordano, Caiazza, Cuomo.

All. Di Napoli

Crotone: Merelli; Novella (34’st Russo), Cocetta, Armini, Guerra (34’st Bruno); Gallo, Vinicius, Sandri; Energe (22’st Piovanello), Gomez (22’st Musso), Zunno (1’st Maggio).

A disp.: Martino, Paciotti, Veltri, Groppelli, Marazzotti, Vrenna, Calvano.

All. Longo

Arbitro: Tropiano di Bari

Ammoniti: Guerra (C), Baldé (G)