Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone,impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 495 persone identificate, di cui 132 con precedenti

– nr. 277 veicoli controllati

– nr. 1 persona arrestata

– nr. 33 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 23 posti di controllo

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 24 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e aisorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò e Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 31 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

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L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha tratto in arresto un uomo sorpreso alla guida di un veicolo risultato essere oggetto di furto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’autovettura era stata rubata nel corso della mattinata, mentre era parcata all’esterno di un’attività commerciale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 90 persone, di cui nr. 24 positivi, e ha controllato nr. 68 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone, nel corso dei quali hanno identificato nr. 126 persone, di cui nr. 25con precedenti, e hanno controllato nr. 71 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto sorpreso a danneggiare il portone d’ingresso di un’altrui abitazione con un oggetto metallico, hannoidentificato nr. 224 persone, di cui nr. 59 con precedenti, e hanno controllato nr. 138 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.