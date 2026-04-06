Crotone: la Polizia di Stato intensifica i controlli in occasione delle festività pasquali

La Polizia di Stato, in occasione delle festività pasquali, ha predisposto mirati servizi di controllo del territorio, sia nella città di Crotone che nell’intera provincia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

Particolare attenzione è stata rivolta ai reati predatori e, nello specifico, ai furti in abitazione, fenomeno che tende ad aumentare in concomitanza con gli spostamenti dei cittadini verso mete turistiche in occasione delle festività, comprese le tradizionali gite fuori porta del lunedì di Pasquetta.

I controlli hanno interessato non solo il centro cittadino, ma anche le principali arterie stradali. In tale ambito, la Polizia Stradale ha intensificato la presenza di pattuglie lungo le strade statali, al fine di prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza e i comportamenti pericolosi alla guida, a tutela della sicurezza degli utenti della strada, nel pieno rispetto delle norme che regolano il Codice della Strada.

Analoga attenzione è stata dedicata al settore ferroviario, dove la Polizia Ferroviaria ha effettuato mirati controlli sui numerosi viaggiatori che, in queste giornate, hanno affollato le stazioni diretti vero le località turistiche.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno, inoltre, svolto specifici servizi, articolati nelle ore diurne, serali e notturne, volti al controllo delle abitazioni lasciate dai cittadini temporaneamente assenti, recatisi fuori città o presso seconde case ubicate nelle località balneari e montane.

Particolare riguardo è stato altresì riservato ai soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio. In tale contesto, sono stati effettuati accurati controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, al fine di prevenire eventuali evasioni e scongiurare la commissione di ulteriori reati.

Il capillare piano di controllo del territorio non tralascerà le esigenze degli anziani e delle fasce più deboli che, durante la festività, rimarranno presso le proprie abitazioni, assicurando supporto in caso di necessità.

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I servizi, predisposti già nei giorni antecedenti la Pasqua, hanno consentito di conseguire significativi risultati. Nel corso delle attività, infatti, sono stati identificati numerosi soggetti, nonché eseguiti arresti e denunce all’Autorità Giudiziaria. Il dispositivo di controllo messo in campo ha conseguito i seguenti risultati:

– Nr. 1613 persone identificate;

– Nr. 865 veicoli controllati;

– Nr. 2 persone arrestate, di cui una per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e una per ricettazione, poiché trovata in possesso di un veicolo rubato;

– Nr. 5 persone denunciate, di cui una per guida in stato di ebbrezza, una per danneggiamento, una per evasione dagli arresti domiciliari, una per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale e una per lesioni aggravate;

– Nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 6,84 grammi di hashish;

– Nr. 94 posti di controllo;

– Nr. 75 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale;

– Nr. 10 sanzioni al Codice della Strada;

Le attività di prevenzione e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con la medesima intensità, al fine di garantire elevati standard di sicurezza su tutto il territorio provinciale.