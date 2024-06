Share on Twitter

di Giulio Basile, 7 gennaio 2016

Petelia, una piccola città della Magna Grecia, è spesso ricordata da numerosi scrittori latini, tra cui Tito Livio, Strabone, Virgilio, Valerio Massimo e Silio Italico. Situata in una posizione strategica sul versante orientale della Sila, Petelia era cinta da poderose mura, dotate di torri sporgenti e due porte di accesso. Il suo sito, vicino all’odierna Strongoli, ha restituito numerosi reperti archeologici preziosi: oggetti, statue, monete, iscrizioni e vasellame, che testimoniano la ricchezza e l’importanza di questa antica città. I ritrovamenti includono anche quattro basi marmoree con iscrizioni latine dell’XI secolo a.C., ora conservate nel Museo di Reggio Calabria e nel Duomo di Strongoli, oltre a una rara laminetta orfica.

Secondo la leggenda, Petelia fu fondata da Filottete, eroe fuggito dopo la guerra di Troia. In seguito, fu soggetta a Krotone e divenne nota per la coltivazione delle viti “Aminee” e gli Armeni. Occupata dai Bruzi nel 344 a.C., acquistò autonomia e iniziò a battere monete. Dopo la battaglia di Canne (219 a.C.), Petelia rimase fedele a Roma, distinguendosi per la resistenza all’assedio cartaginese nel 215 a.C., durata quasi un anno e paragonata alla difesa eroica di Sagunto.







Annibale riconquistò Petelia nel 205 a.C. ma la abbandonò nuovamente ai Bruzi nel 203 a.C., dopo aver ucciso i principali cittadini e armato gli schiavi. Riconquistata dai Romani nel 202 a.C., Petelia fu ricostruita con templi marmorei e statue, divenendo città federata e riprendendo la monetazione con la leggenda PETILINA. Conservò la lingua greca e le divinità elleniche fino a diventare municipio romano nel 89 a.C., ascritto alla Tribù Cornelia.

Giulio Basile

Durante le guerre servili, Petelia fu saccheggiata da Spartaco. Nonostante fosse fiorente sotto l’impero romano, al tempo di Pausania nel II secolo d.C., era ormai solo un nome. La città, famosa per la sua fedeltà a Roma, alla fine declinò con il passare dei secoli e l’egemonia romana sulla Magna Grecia.

Con la caduta di Roma, Petelia scomparve gradualmente, fino a essere sostituita dalla moderna Strongoli. I reperti trovati nelle recenti costruzioni dimostrano il passato glorioso della città, ma l’incuria e la cupidigia hanno spesso portato alla distruzione di preziosi resti storici. La città, già distrutta da Annibale, è stata ulteriormente danneggiata dall’indifferenza moderna, con scavi che hanno portato alla luce resti solo per essere rapidamente dimenticati.

La storia di Petelia, però, sopravvive nelle testimonianze archeologiche e nella memoria culturale della Calabria. La città, un tempo fiorente, è ora un ricordo di un passato glorioso, evocato da frammenti di storia e leggenda. Ancora oggi, l’amore per l’antico e il rispetto per le testimonianze del passato restano cruciali per preservare la memoria di Petelia e della sua eredità nella storia della Magna Grecia.