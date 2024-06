La Sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, nel pomeriggio di ieri ha presentato la nuova Giunta comunale, un gruppo di sette persone selezionate per le loro competenze umane e professionali. Tra i nuovi assessori spicca Salvatore Saltarello, originario di Cirò Marina, una cittadina calabrese.

36 anni, Saltarello è stato scelto per le sue comprovate competenze nel campo della consulenza aziendale, gestione del personale e ottimizzazione dei processi organizzativi. Con oltre 15 anni di esperienza, ha dimostrato una profonda conoscenza nella negoziazione, gestione dei rapporti bancari e finanza agevolata. Dal 2007, ha lavorato come mediatore creditizio e consulente aziendale per una multinazionale, mentre dal 2013 è attivo in Confartigianato Imprese Firenze, ricoprendo ruoli di responsabilità in ambito commerciale, finanziario e di rappresentanza sindacale.

La Sindaca Sereni ha voluto sottolineare l’importanza della scelta di Saltarello per la sua Giunta, evidenziando il suo impegno e la sua dedizione al servizio pubblico. “Sette persone con specifiche caratteristiche umane e professionali, che hanno scelto di stare al mio fianco mettendo davanti a tutto il servizio pubblico,” ha dichiarato Sereni, esprimendo grande soddisfazione per il team formato.







ADVERTISEMENT

Nella nuova Giunta, Salvatore Saltarello avrà le deleghe a Partecipate, Politiche e gestione dei rifiuti, Lavori pubblici, Promozione sportiva, Edilizia e Personale. Le sue competenze specifiche saranno cruciali per affrontare le sfide legate alla gestione dei rifiuti e all’ottimizzazione delle risorse comunali, nonché per promuovere lo sport e l’edilizia a Scandicci.

La Sindaca Sereni, eletta l’11 giugno 2024 con il 55.81% dei voti, ha costruito una squadra che rispecchia il suo impegno per una gestione pubblica efficiente e trasparente. Gli altri membri della Giunta includono Yuna Kashi Zadeh come Vicesindaco, Fiorenza Poli, Lorenzo Tomassoli, Federica Pacini, Lorenzo Vignozzi e Saverio Mecca, ciascuno con deleghe specifiche che coprono vari settori cruciali per lo sviluppo della città.

Con questa nuova Giunta, Sereni punta a promuovere una serie di iniziative e incontri per favorire la conoscenza e il dialogo tra i cittadini e i nuovi amministratori, rafforzando il legame tra la comunità e il governo locale.