Questa mattina, intorno alle 6:30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è intervenuta prontamente a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla corsia sud dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al chilometro 193. L’incidente ha coinvolto un TIR, che per cause ancora in corso di accertamento, ha terminato la sua corsa contro un newjersey.

Il conducente del TIR è rimasto incastrato nell’abitacolo a causa dell’impatto. I vigili del fuoco, giunti sul luogo del sinistro, hanno lavorato intensamente per estrarre l’autista ferito dalle lamiere del veicolo. Una volta liberato, l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto. Successivamente, l’autista è stato trasferito presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

A causa dell’incidente e delle conseguenti operazioni di soccorso, il tratto autostradale interessato è attualmente chiuso al transito. La chiusura rimarrà in vigore fino al termine delle operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo incidentato. Gli automobilisti sono invitati a seguire percorsi alternativi e a prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.







Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida, specialmente in tratti autostradali dove le velocità elevate possono rendere ancora più gravi le conseguenze di eventuali incidenti. La presenza e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, insieme alla professionalità del personale sanitario, sono stati fondamentali per garantire i soccorsi e limitare ulteriori danni e disagi.