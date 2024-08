Share on Twitter

Dopo una pausa di qualche anno, ritorna con grande entusiasmo il Borgia Film Festival Itinerante, un evento internazionale dedicato ai cortometraggi, ideato e organizzato dalla talentuosa dottoressa Rosalba Fusto. Nata nel 1990, Rosalba è la presidente dell’associazione culturale Cinemando e ricopre anche il ruolo di direttrice artistica del festival. Con una laurea in Economia aziendale e management conseguita presso l’Università Federico II di Napoli, Rosalba ha dimostrato una profonda passione per il cinema, decidendo di creare un festival che porta ogni anno in Calabria personalità di spicco del mondo dello spettacolo, contribuendo così a dare lustro a questa regione.

Il Borgia Film Festival Itinerante non è solo un evento cinematografico, ma una vera e propria celebrazione della cultura calabrese. Nelle passate edizioni, il festival ha ospitato numerosi personaggi di rilievo, tra cui Manuela Arcuri, Riky Memphis, Maurizio Mattioli, Laura Torrisi, Iago Garcia, Fortunato Cerlino, Paolo Ruffini, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, Maurizio Casagrande, Massimiliano Morra, Andrea Roncato, Stefania Orlando, Elena Russo, Flavia Vento e molti altri ancora. Queste presenze illustri hanno contribuito a elevare il profilo del festival, attirando l’attenzione sia dei media che del pubblico.

Giunto alla sua ottava edizione, il Borgia Film Festival Itinerante mantiene lo stesso entusiasmo e la determinazione delle precedenti. Quest’anno, l’evento si svolgerà a Girifalco nei giorni 3, 4 e 5 agosto, e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come Enzo Salvi, Raffaella Fico, Raffaella Di Caprio, Costanzo Del Pinto e Gianluca Di Gennaro. Anche quest’anno, la redazione del festival ha ricevuto una moltitudine di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, promettendo una selezione di opere di altissimo livello.







Un aspetto fondamentale del festival, fortemente voluto dalla direttrice artistica Rosalba Fusto, è l’attenzione rivolta agli attori emergenti e alle realtà cinematografiche calabresi. Il Borgia Film Festival Itinerante rappresenta un’importante vetrina per questi talenti, offrendo loro l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare su scala internazionale. Rosalba Fusto, con il suo impegno e la sua passione, ha dimostrato come un evento culturale possa diventare un potente strumento di promozione del territorio e di valorizzazione delle eccellenze locali.

In conclusione, il Borgia Film Festival Itinerante si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e un’importante occasione di crescita e visibilità per la Calabria. Sotto la guida esperta di Rosalba Fusto, il festival continua a crescere, contribuendo a rafforzare il legame tra cultura, territorio e innovazione.