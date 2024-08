Il prestigioso concorso di bellezza Miss Italia celebra la sua 85ª edizione con una tappa regionale di grande rilevanza: la selezione di Miss Bandiera Blu Calabria. L’evento, organizzato dalla Carlifashionagency, si terrà lunedì 19 agosto 2024 alle ore 21:30, nello splendido scenario del Lungomare Centro di Cirò Marina (KR).

Cirò Marina, rinomata località calabrese insignita della Bandiera Blu per la qualità delle sue acque e dei suoi servizi turistici, ospiterà questa importante manifestazione che vedrà la partecipazione straordinaria di Martina Paludi, una delle protagoniste più amate del panorama televisivo e dello spettacolo italiano.







Le aspiranti Miss sfileranno davanti a una giuria di esperti per contendersi il titolo di Miss Bandiera Blu Calabria, un passo fondamentale per accedere alle finali nazionali del concorso. La serata promette di essere un’occasione unica per ammirare non solo la bellezza delle partecipanti, ma anche per celebrare la cultura e le tradizioni della Calabria in una cornice di grande suggestione.

L’appuntamento con la bellezza e l’eleganza è dunque fissato per il 19 agosto 2024 a Cirò Marina, dove moda e spettacolo si incontreranno per una notte indimenticabile. Non mancate!