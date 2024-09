In un mondo dove l’amore spesso si intreccia con le sfide quotidiane, nasce una canzone che celebra l’importanza dell’amicizia come rifugio sicuro: “Spaghettata di Mezzanotte”. Il brano, scritto da Yates Nicotera e interpretato dallo stesso Nicotera insieme a Jason Mikeh, è un inno alla forza dei legami sinceri e alla bellezza dei momenti condivisi, anche nei momenti più difficili.

“Spaghettata di Mezzanotte” racconta la storia di una ragazza già impegnata in una relazione amorosa. Ma quando l’amore diventa complicato, è l’amicizia che entra in scena, offrendo quel supporto che riscalda l’anima. La canzone dipinge con delicatezza il ritratto di una serata in cui i protagonisti si ritrovano intorno a un tavolo, a mezzanotte, per una spaghettata accompagnata da un buon bicchiere di vino.

Il video della canzone, disponibile sui profili Instagram e YouTube degli artisti, è un omaggio visivo a questa storia. Girato nel suggestivo locale “Il Cavaliere” in località Costa Tiziana, lungo viale Magna Grecia.

il video vede la partecipazione degli amici più stretti, compreso il Prof. Raffaele Mangano, che si è occupato della grafica, e Cristina Vrenna, figlia del presidente del Crotone Calcio e nota influencer, che interpreta con grazia la ragazza protagonista.







Il video, girato da Luigi Drammis, cattura con maestria l’atmosfera intima e calorosa del locale, trasportandoci direttamente nel cuore della serata. Il locale “Il Cavaliere”, con la sua ambientazione accogliente e familiare, diventa il palcoscenico perfetto per una canzone che parla di autenticità e condivisione.

Canzone che sarà in uscita.giorno 5 settembre per qualsiasi aggiornamento i due artisti pubblicheranno ogni novità sui loro profili Instagram