Il Crotone è stato sconfitto in casa dal Sorrento per 1-2 nella sesta giornata di Serie C. Dopo essere passato in vantaggio al 2′ con un gol di Oviszach, il Crotone ha subito la rimonta nel secondo tempo, con le reti di Todisco al 12′ e Musso al 29′. Nonostante un buon inizio, i calabresi hanno faticato a mantenere il controllo del match, mentre il Sorrento ha mostrato grande determinazione, meritando la vittoria. La partita si è svolta davanti a 3.708 spettatori e ha visto diverse ammonizioni da entrambe le parti.

CROTONE: Sala; Rispoli (28’st Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Giron; Gallo, Schirò (33’st Stronati); Oviszach (19’st Silva), Tumminello, Vitale (28’st Kostadinov); Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, D’Aprile, Akpa Akpro, Cantisani, Rojas, Aprea, Chiarella. All. Longo



SORRENTO: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico (1’st Vitiello); Cangianiello, De Francesco (1’st Colangiuli), Cuccurullo; Guadagni (33’st Lops), Bolsius (19’st Riccardi), Musso. A disp.: Harrasser, Albertazzi, Todisco, Colombini, Carotenuto, Polidori, Scala, Cadili, Ilardi, Palella, Esposito. All. Barilari

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano

MARCATORI: 2’pt Oviszach (C), 12’st Todisco (S), 29’st Musso (S)

AMMONITI: Giron (C), Cargnelutti (C), Oviszach (C), Di Pasquale (C), Blondett (S), Rispoli (C), Bolsius (S), Riccardi (S)

SPETTATORI: 3.708