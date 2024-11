Share on Twitter

Lamezia Terme, Oggi, presso la stazione di Lamezia Terme Centrale, alle ore 11:30, è stato ufficialmente presentato il nuovo treno ibrido del servizio Regionale di Trenitalia, un passo avanti significativo per la mobilità sostenibile in Calabria. Il nuovo convoglio, che abbina innovazione e attenzione all’ambiente, nasce nell’ambito dell’impegno di Trenitalia, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per una rete di trasporti sempre più moderna e a basso impatto ambientale.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria Gianluca Gallo, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, e Francesco Berardi, Direttore Regionale Calabria di Trenitalia.

L’evento ha preso il via alle 11:15 con l’accredito della stampa presso il binario 1 della stazione di Lamezia Terme Centrale. Alle 11:30, dopo gli interventi delle autorità e il tradizionale taglio del nastro, i presenti hanno avuto la possibilità di visitare in anteprima il nuovo treno ibrido, scoprendone le caratteristiche e le tecnologie all’avanguardia che lo rendono adatto a percorrere sia linee elettrificate che non elettrificate.







Dopo la cerimonia, il treno è partito per un viaggio inaugurale verso Catanzaro Lido, arrivando alle 13:08. Al termine della visita, i giornalisti presenti sono stati riportati a Lamezia Terme tramite un bus dedicato.

Il nuovo treno ibrido rappresenta un passo avanti nella transizione ecologica del sistema dei trasporti calabrese. In grado di funzionare sia in modalità elettrica che a diesel, il treno è particolarmente versatile e perfetto per i tratti regionali, migliorando la qualità del servizio e riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Questo progetto rientra in una serie di iniziative sostenibili promosse da Trenitalia e dalla Regione Calabria, che puntano a una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente. Con l’introduzione di questo nuovo treno, i cittadini potranno beneficiare di collegamenti più veloci e frequenti tra le principali località calabresi, riducendo l’uso di mezzi privati e contribuendo alla decongestione del traffico.

La consegna del nuovo treno ibrido per la Calabria conferma l’impegno congiunto di Trenitalia e delle istituzioni locali verso una Calabria più sostenibile e moderna. Infrastrutture efficienti e mezzi di trasporto ecocompatibili rappresentano un investimento cruciale per il futuro del territorio, offrendo nuove opportunità per residenti e turisti.